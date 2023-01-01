نيراس نيجيري إلى روبية نيبالية

تحويل NGN إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
١٧٣٫٠١ npr

1.00000 NGN = 0.17301 NPR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:45 UTC
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NGN إلى NPR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 NPR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436781.662530.964418.362
1GBP1.15311.22925102.1841.656661.916961.1119621.172
1USD0.9380.813504183.1271.34771.559450.904617.2235
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621250.01875990.01088210.207195

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Nepalese Rupee
1 NGN0.17301 NPR
5 NGN0.86506 NPR
10 NGN1.73013 NPR
20 NGN3.46026 NPR
50 NGN8.65065 NPR
100 NGN17.30130 NPR
250 NGN43.25325 NPR
500 NGN86.50650 NPR
1000 NGN173.01300 NPR
2000 NGN346.02600 NPR
5000 NGN865.06500 NPR
10000 NGN1730.13000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / النيرة النيجيرية
1 NPR5.77992 NGN
5 NPR28.89960 NGN
10 NPR57.79920 NGN
20 NPR115.59840 NGN
50 NPR288.99600 NGN
100 NPR577.99200 NGN
250 NPR1444.98000 NGN
500 NPR2889.96000 NGN
1000 NPR5779.92000 NGN
2000 NPR11559.84000 NGN
5000 NPR28899.60000 NGN
10000 NPR57799.20000 NGN