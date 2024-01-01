20 روبية نيبالية إلى نيراس نيجيري

تحويل NPR إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

20 npr
235.19 ngn

₨1.000 NPR = ₦11.76 NGN

Mid-market exchange rate at 07:06
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NPR إلى NGN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3671.5121.6550.94721.69
1 GBP1.17911.312110.0671.7831.9511.11725.57
1 USD0.8980.762183.8771.3591.4870.85119.485
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / النيرة النيجيرية
1 NPR١١٫٧٥٩٥٠ NGN
5 NPR٥٨٫٧٩٧٥٠ NGN
10 NPR١١٧٫٥٩٥٠٠ NGN
20 NPR٢٣٥٫١٩٠٠٠ NGN
50 NPR٥٨٧٫٩٧٥٠٠ NGN
100 NPR١٬١٧٥٫٩٥٠٠٠ NGN
250 NPR٢٬٩٣٩٫٨٧٥٠٠ NGN
500 NPR٥٬٨٧٩٫٧٥٠٠٠ NGN
1000 NPR١١٬٧٥٩٫٥٠٠٠٠ NGN
2000 NPR٢٣٬٥١٩٫٠٠٠٠٠ NGN
5000 NPR٥٨٬٧٩٧٫٥٠٠٠٠ NGN
10000 NPR١١٧٬٥٩٥٫٠٠٠٠٠ NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Nepalese Rupee
1 NGN٠٫٠٨٥٠٤ NPR
5 NGN٠٫٤٢٥١٩ NPR
10 NGN٠٫٨٥٠٣٨ NPR
20 NGN١٫٧٠٠٧٥ NPR
50 NGN٤٫٢٥١٨٩ NPR
100 NGN٨٫٥٠٣٧٧ NPR
250 NGN٢١٫٢٥٩٤٣ NPR
500 NGN٤٢٫٥١٨٨٥ NPR
1000 NGN٨٥٫٠٣٧٧٠ NPR
2000 NGN١٧٠٫٠٧٥٤٠ NPR
5000 NGN٤٢٥٫١٨٨٥٠ NPR
10000 NGN٨٥٠٫٣٧٧٠٠ NPR