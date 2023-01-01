نيراس نيجيري إلى لمبيرة هندوراسية
تحويل NGN إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى لمبيرة هندوراسية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for نايرا نيجيرية
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / النيرة النيجيرية
|1 HNL
|31.11800 NGN
|5 HNL
|155.59000 NGN
|10 HNL
|311.18000 NGN
|20 HNL
|622.36000 NGN
|50 HNL
|1555.90000 NGN
|100 HNL
|3111.80000 NGN
|250 HNL
|7779.50000 NGN
|500 HNL
|15559.00000 NGN
|1000 HNL
|31118.00000 NGN
|2000 HNL
|62236.00000 NGN
|5000 HNL
|155590.00000 NGN
|10000 HNL
|311180.00000 NGN