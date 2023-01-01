نيراس نيجيري إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل NGN إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
32.14 hnl

1.00000 NGN = 0.03214 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 23:40 UTC
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NGN إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662460.9645518.3608
1GBP1.1531411.22925102.1841.656721.916961.1122621.1716
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.904817.2232
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088460.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / لامبيرا هندوراسي
1 NGN0.03214 HNL
5 NGN0.16068 HNL
10 NGN0.32136 HNL
20 NGN0.64272 HNL
50 NGN1.60679 HNL
100 NGN3.21358 HNL
250 NGN8.03395 HNL
500 NGN16.06790 HNL
1000 NGN32.13580 HNL
2000 NGN64.27160 HNL
5000 NGN160.67900 HNL
10000 NGN321.35800 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / النيرة النيجيرية
1 HNL31.11800 NGN
5 HNL155.59000 NGN
10 HNL311.18000 NGN
20 HNL622.36000 NGN
50 HNL1555.90000 NGN
100 HNL3111.80000 NGN
250 HNL7779.50000 NGN
500 HNL15559.00000 NGN
1000 HNL31118.00000 NGN
2000 HNL62236.00000 NGN
5000 HNL155590.00000 NGN
10000 HNL311180.00000 NGN