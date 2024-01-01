20 لمبيرة هندوراسية إلى نيراس نيجيري

تحويل HNL إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

20 hnl
1,300.65 ngn

1.00000 HNL = 65.03230 NGN

Mid-market exchange rate at 09:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855211.0835589.81291.465561.655920.9546418.5454
1 GBP1.169311.26695105.0141.713611.93621.1162621.6844
1 USD0.92290.789297182.88761.352551.528230.8810517.1154
1 INR0.01113430.00952250.012064510.01631790.01843740.01062950.206489

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / النيرة النيجيرية
1 HNL65.03230 NGN
5 HNL325.16150 NGN
10 HNL650.32300 NGN
20 HNL1300.64600 NGN
50 HNL3251.61500 NGN
100 HNL6503.23000 NGN
250 HNL16258.07500 NGN
500 HNL32516.15000 NGN
1000 HNL65032.30000 NGN
2000 HNL130064.60000 NGN
5000 HNL325161.50000 NGN
10000 HNL650323.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / لامبيرا هندوراسي
1 NGN0.01538 HNL
5 NGN0.07688 HNL
10 NGN0.15377 HNL
20 NGN0.30754 HNL
50 NGN0.76885 HNL
100 NGN1.53770 HNL
250 NGN3.84425 HNL
500 NGN7.68850 HNL
1000 NGN15.37700 HNL
2000 NGN30.75400 HNL
5000 NGN76.88500 HNL
10000 NGN153.77000 HNL