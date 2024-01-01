100 نيراس نيجيري إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل NGN إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

100 ngn
1.53 hnl

1.00000 NGN = 0.01526 HNL

Mid-market exchange rate at 04:51
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563451.0843589.88261.470651.663240.9576918.4496
1 GBP1.1677511.26625104.961.717351.942251.1183521.5445
1 USD0.92220.789733182.89081.356251.533860.8831517.0144
1 INR0.01112560.00952740.012064110.01636190.01850460.01065440.205263

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / لامبيرا هندوراسي
1 NGN0.01526 HNL
5 NGN0.07630 HNL
10 NGN0.15259 HNL
20 NGN0.30518 HNL
50 NGN0.76295 HNL
100 NGN1.52590 HNL
250 NGN3.81475 HNL
500 NGN7.62950 HNL
1000 NGN15.25900 HNL
2000 NGN30.51800 HNL
5000 NGN76.29500 HNL
10000 NGN152.59000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / النيرة النيجيرية
1 HNL65.53520 NGN
5 HNL327.67600 NGN
10 HNL655.35200 NGN
20 HNL1310.70400 NGN
50 HNL3276.76000 NGN
100 HNL6553.52000 NGN
250 HNL16383.80000 NGN
500 HNL32767.60000 NGN
1000 HNL65535.20000 NGN
2000 HNL131070.40000 NGN
5000 HNL327676.00000 NGN
10000 HNL655352.00000 NGN