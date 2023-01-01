نيراس نيجيري إلى دينار كويتي

تحويل NGN إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٠٫٤٠٢ kwd

1.00000 NGN = 0.00040 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:42 UTC
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NGN إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.61341.43671.662380.964718.3599
1GBP1.1531411.2292102.181.656651.916881.1124321.1708
1USD0.93810.813537183.1271.347751.559450.90517.2232
1INR0.0112850.009786680.012029810.01621310.01875990.0108870.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Kuwaiti Dinar
1 NGN0.00040 KWD
5 NGN0.00201 KWD
10 NGN0.00402 KWD
20 NGN0.00804 KWD
50 NGN0.02009 KWD
100 NGN0.04019 KWD
250 NGN0.10047 KWD
500 NGN0.20094 KWD
1000 NGN0.40188 KWD
2000 NGN0.80376 KWD
5000 NGN2.00940 KWD
10000 NGN4.01879 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / النيرة النيجيرية
1 KWD2488.31000 NGN
5 KWD12441.55000 NGN
10 KWD24883.10000 NGN
20 KWD49766.20000 NGN
50 KWD124415.50000 NGN
100 KWD248831.00000 NGN
250 KWD622077.50000 NGN
500 KWD1244155.00000 NGN
1000 KWD2488310.00000 NGN
2000 KWD4976620.00000 NGN
5000 KWD12441550.00000 NGN
10000 KWD24883100.00000 NGN