1 نيراس نيجيري إلى دينار كويتي

تحويل NGN إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1 ngn
0.000 kwd

1.00000 NGN = 0.00019 KWD

Mid-market exchange rate at 05:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856351.0845589.89641.470921.66380.95787518.4522
1 GBP1.1677511.26655104.9821.717761.943011.1185621.5487
1 USD0.9220.789546182.88821.356251.53410.8831517.0137
1 INR0.01112390.009525440.012064410.01636240.0185080.01065470.205261

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Kuwaiti Dinar
1 NGN0.00019 KWD
5 NGN0.00096 KWD
10 NGN0.00192 KWD
20 NGN0.00384 KWD
50 NGN0.00961 KWD
100 NGN0.01921 KWD
250 NGN0.04803 KWD
500 NGN0.09605 KWD
1000 NGN0.19211 KWD
2000 NGN0.38421 KWD
5000 NGN0.96054 KWD
10000 NGN1.92107 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / النيرة النيجيرية
1 KWD5205.43000 NGN
5 KWD26027.15000 NGN
10 KWD52054.30000 NGN
20 KWD104108.60000 NGN
50 KWD260271.50000 NGN
100 KWD520543.00000 NGN
250 KWD1301357.50000 NGN
500 KWD2602715.00000 NGN
1000 KWD5205430.00000 NGN
2000 KWD10410860.00000 NGN
5000 KWD26027150.00000 NGN
10000 KWD52054300.00000 NGN