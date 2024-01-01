ألف نيراس نيجيري إلى دينار كويتي

تحويل NGN إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 ngn
0.191 kwd

1.00000 NGN = 0.00019 KWD

Mid-market exchange rate at 05:15
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856361.084689.90041.470991.664010.957818.4528
1 GBP1.1677311.26655104.9821.717761.943161.1184521.5484
1 USD0.9220.789546182.88811.356251.534210.8830517.0135
1 INR0.01112340.009525450.012064510.01636240.01850940.01065350.205259

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Kuwaiti Dinar
1 NGN0.00019 KWD
5 NGN0.00096 KWD
10 NGN0.00191 KWD
20 NGN0.00382 KWD
50 NGN0.00956 KWD
100 NGN0.01911 KWD
250 NGN0.04779 KWD
500 NGN0.09557 KWD
1000 NGN0.19115 KWD
2000 NGN0.38229 KWD
5000 NGN0.95574 KWD
10000 NGN1.91147 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / النيرة النيجيرية
1 KWD5231.57000 NGN
5 KWD26157.85000 NGN
10 KWD52315.70000 NGN
20 KWD104631.40000 NGN
50 KWD261578.50000 NGN
100 KWD523157.00000 NGN
250 KWD1307892.50000 NGN
500 KWD2615785.00000 NGN
1000 KWD5231570.00000 NGN
2000 KWD10463140.00000 NGN
5000 KWD26157850.00000 NGN
10000 KWD52315700.00000 NGN