Nijerya nairasından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile NGN → KWD çevirin

1.000 ngn
0,203 kwd

1.00000 NGN = 0.00020 KWD

15:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562651.0777589.46921.454261.652610.94791518.3957
1 GBP1.1678611.25865104.4871.698361.931.1070321.4834
1 USD0.92790.794502183.01481.349351.533390.8795517.0686
1 INR0.0111770.009570610.012046110.01625430.01847130.01059510.205609

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Nijerya nairasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

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NGN → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Kuveyt Dinarı
1 NGN0.00020 KWD
5 NGN0.00102 KWD
10 NGN0.00203 KWD
20 NGN0.00406 KWD
50 NGN0.01015 KWD
100 NGN0.02031 KWD
250 NGN0.05077 KWD
500 NGN0.10154 KWD
1000 NGN0.20307 KWD
2000 NGN0.40614 KWD
5000 NGN1.01535 KWD
10000 NGN2.03070 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Nijerya Nairası
1 KWD4924.41000 NGN
5 KWD24622.05000 NGN
10 KWD49244.10000 NGN
20 KWD98488.20000 NGN
50 KWD246220.50000 NGN
100 KWD492441.00000 NGN
250 KWD1231102.50000 NGN
500 KWD2462205.00000 NGN
1000 KWD4924410.00000 NGN
2000 KWD9848820.00000 NGN
5000 KWD24622050.00000 NGN
10000 KWD49244100.00000 NGN