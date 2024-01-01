50 Kuveyt dinarından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile KWD → NGN çevirin

1,000ك KWD = 5.563₦ NGN

21:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KWD → NGN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

NGN
1 KWD → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5.623,90005.623,9000
Düşük5.496,02005.152,7900
Ortalama5.561,32835.428,5043
Değişim1.21%6.95%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KWD → NGN istatistikleri

KWD → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5.623,9000, en düşük 5.496,0200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5.561,3283 oldu. KWD → NGN kurundaki değişiklik 1.21 değerindeydi.

KWD → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5.623,9000, en düşük 5.152,7900 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5.428,5043 oldu. KWD → NGN kurundaki değişiklik 6.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - NGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Nijerya Nairası
1 KWD5.562,63000 NGN
5 KWD27.813,15000 NGN
10 KWD55.626,30000 NGN
20 KWD111.252,60000 NGN
50 KWD278.131,50000 NGN
100 KWD556.263,00000 NGN
250 KWD1.390.657,50000 NGN
500 KWD2.781.315,00000 NGN
1000 KWD5.562.630,00000 NGN
2000 KWD11.125.260,00000 NGN
5000 KWD27.813.150,00000 NGN
10000 KWD55.626.300,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Kuveyt Dinarı
1 NGN0,00018 KWD
5 NGN0,00090 KWD
10 NGN0,00180 KWD
20 NGN0,00360 KWD
50 NGN0,00899 KWD
100 NGN0,01798 KWD
250 NGN0,04494 KWD
500 NGN0,08989 KWD
1000 NGN0,17977 KWD
2000 NGN0,35954 KWD
5000 NGN0,89886 KWD
10000 NGN1,79771 KWD