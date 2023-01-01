2000 Nijerya nairasından Kuveyt dinarına
Reel döviz kuru ile NGN → KWD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Nijerya Nairası
|1 KWD
|2491.63000 NGN
|5 KWD
|12458.15000 NGN
|10 KWD
|24916.30000 NGN
|20 KWD
|49832.60000 NGN
|50 KWD
|124581.50000 NGN
|100 KWD
|249163.00000 NGN
|250 KWD
|622907.50000 NGN
|500 KWD
|1245815.00000 NGN
|1000 KWD
|2491630.00000 NGN
|2000 KWD
|4983260.00000 NGN
|5000 KWD
|12458150.00000 NGN
|10000 KWD
|24916300.00000 NGN