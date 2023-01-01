نيراس نيجيري إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل NGN إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
9.01 bob

1.00000 NGN = 0.00901 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 23:36 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

NGN إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 BOB
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066188.62171.436841.662530.964518.3618
1GBP1.15311.22925102.1841.656721.916961.1120721.1717
1USD0.9380.813504183.1271.347751.559450.904717.2233
1INR0.01128390.009786280.012029810.01621310.01875990.01088330.207193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Bolivian Boliviano
1 NGN0.00901 BOB
5 NGN0.04507 BOB
10 NGN0.09013 BOB
20 NGN0.18027 BOB
50 NGN0.45066 BOB
100 NGN0.90133 BOB
250 NGN2.25331 BOB
500 NGN4.50663 BOB
1000 NGN9.01325 BOB
2000 NGN18.02650 BOB
5000 NGN45.06625 BOB
10000 NGN90.13250 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / النيرة النيجيرية
1 BOB110.94800 NGN
5 BOB554.74000 NGN
10 BOB1109.48000 NGN
20 BOB2218.96000 NGN
50 BOB5547.40000 NGN
100 BOB11094.80000 NGN
250 BOB27737.00000 NGN
500 BOB55474.00000 NGN
1000 BOB110948.00000 NGN
2000 BOB221896.00000 NGN
5000 BOB554740.00000 NGN
10000 BOB1109480.00000 NGN