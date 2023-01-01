20 بوليفيانو بوليفي إلى نيراس نيجيري

تحويل BOB إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

20 bob
2217.96 ngn

1.00000 BOB = 110.89800 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 23:55 UTC
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BOB إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077689.11451.465051.669790.95418.3981
1GBP1.168511.25915104.1281.711881.951111.1147521.4977
1USD0.9280.794187182.69721.359551.549550.885317.0732
1INR0.01122150.009603550.012092310.01644010.01873760.01070530.206454

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / النيرة النيجيرية
1 BOB110.89800 NGN
5 BOB554.49000 NGN
10 BOB1108.98000 NGN
20 BOB2217.96000 NGN
50 BOB5544.90000 NGN
100 BOB11089.80000 NGN
250 BOB27724.50000 NGN
500 BOB55449.00000 NGN
1000 BOB110898.00000 NGN
2000 BOB221796.00000 NGN
5000 BOB554490.00000 NGN
10000 BOB1108980.00000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Bolivian Boliviano
1 NGN0.00902 BOB
5 NGN0.04509 BOB
10 NGN0.09017 BOB
20 NGN0.18035 BOB
50 NGN0.45086 BOB
100 NGN0.90173 BOB
250 NGN2.25432 BOB
500 NGN4.50864 BOB
1000 NGN9.01727 BOB
2000 NGN18.03454 BOB
5000 NGN45.08635 BOB
10000 NGN90.17270 BOB