نيراس نيجيري إلى رينغيت ماليزي

تحويل NGN إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
6.11 myr

1.00000 NGN = 0.00611 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:43 UTC
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NGN إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436721.662460.9644518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656661.916961.1120821.1714
1USD0.938050.813504183.1271.34771.559450.904817.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621250.01875990.01088460.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / رينغيت ماليزي
1 NGN0.00611 MYR
5 NGN0.03053 MYR
10 NGN0.06105 MYR
20 NGN0.12210 MYR
50 NGN0.30525 MYR
100 NGN0.61050 MYR
250 NGN1.52626 MYR
500 NGN3.05252 MYR
1000 NGN6.10504 MYR
2000 NGN12.21008 MYR
5000 NGN30.52520 MYR
10000 NGN61.05040 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / النيرة النيجيرية
1 MYR163.79900 NGN
5 MYR818.99500 NGN
10 MYR1637.99000 NGN
20 MYR3275.98000 NGN
50 MYR8189.95000 NGN
100 MYR16379.90000 NGN
250 MYR40949.75000 NGN
500 MYR81899.50000 NGN
1000 MYR163799.00000 NGN
2000 MYR327598.00000 NGN
5000 MYR818995.00000 NGN
10000 MYR1637990.00000 NGN