نيراس نيجيري إلى جنيه جيرنزي

تحويل NGN إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
0.99 ggp

1.00000 NGN = 0.00099 GGP

Mid-market exchange rate at 21:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.28521.491441.657810.9644518.8093
1 GBP1.1528711.2627105.2271.719231.911011.1118921.6821
1 USD0.9130.791954183.3351.361551.513430.8805517.1712
1 INR0.01095470.009503250.011999810.01633830.01816080.01056640.20605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / جنيه غيرنسي
1 NGN0.00099 GGP
5 NGN0.00493 GGP
10 NGN0.00986 GGP
20 NGN0.01971 GGP
50 NGN0.04928 GGP
100 NGN0.09857 GGP
250 NGN0.24642 GGP
500 NGN0.49284 GGP
1000 NGN0.98569 GGP
2000 NGN1.97138 GGP
5000 NGN4.92845 GGP
10000 NGN9.85689 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / النيرة النيجيرية
1 GGP1014.52000 NGN
5 GGP5072.60000 NGN
10 GGP10145.20000 NGN
20 GGP20290.40000 NGN
50 GGP50726.00000 NGN
100 GGP101452.00000 NGN
250 GGP253630.00000 NGN
500 GGP507260.00000 NGN
1000 GGP1014520.00000 NGN
2000 GGP2029040.00000 NGN
5000 GGP5072600.00000 NGN
10000 GGP10145200.00000 NGN