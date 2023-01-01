نيراس نيجيري إلى فورنت مجري

تحويل NGN إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٤٧٤ huf

1.00000 NGN = 0.47360 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:41 UTC
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NGN إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436771.662460.9645518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656721.916961.1121921.1714
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.9048517.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088520.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Hungarian Forint
1 NGN0.47360 HUF
5 NGN2.36801 HUF
10 NGN4.73601 HUF
20 NGN9.47202 HUF
50 NGN23.68005 HUF
100 NGN47.36010 HUF
250 NGN118.40025 HUF
500 NGN236.80050 HUF
1000 NGN473.60100 HUF
2000 NGN947.20200 HUF
5000 NGN2368.00500 HUF
10000 NGN4736.01000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / النيرة النيجيرية
2000 HUF4222.96000 NGN
5000 HUF10557.40000 NGN
10000 HUF21114.80000 NGN
15000 HUF31672.20000 NGN
20000 HUF42229.60000 NGN
30000 HUF63344.40000 NGN
40000 HUF84459.20000 NGN
50000 HUF105574.00000 NGN
60000 HUF126688.80000 NGN
100000 HUF211148.00000 NGN
150000 HUF316722.00000 NGN
200000 HUF422296.00000 NGN