نيراس نيجيري إلى ليرة تركية

تحويل NGN إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٣٥٫٢٩ try

1.00000 NGN = 0.03529 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 23:48 UTC
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NGN إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662720.9644518.3618
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917341.1121421.1736
1USD0.938050.813471183.1271.347751.55970.904717.2241
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876280.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / ليرة تركية
1 NGN0.03529 TRY
5 NGN0.17647 TRY
10 NGN0.35294 TRY
20 NGN0.70587 TRY
50 NGN1.76468 TRY
100 NGN3.52937 TRY
250 NGN8.82342 TRY
500 NGN17.64685 TRY
1000 NGN35.29370 TRY
2000 NGN70.58740 TRY
5000 NGN176.46850 TRY
10000 NGN352.93700 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / النيرة النيجيرية
1 TRY28.33370 NGN
5 TRY141.66850 NGN
10 TRY283.33700 NGN
20 TRY566.67400 NGN
50 TRY1416.68500 NGN
100 TRY2833.37000 NGN
250 TRY7083.42500 NGN
500 TRY14166.85000 NGN
1000 TRY28333.70000 NGN
2000 TRY56667.40000 NGN
5000 TRY141668.50000 NGN
10000 TRY283337.00000 NGN