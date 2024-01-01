Nijerya nairasından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile NGN → TRY çevirin

1.000 ngn
20,27 try

1.00000 NGN = 0.02027 TRY

15:08 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856471.0783589.51931.454421.653020.9476918.3977
1 GBP1.1675811.25905104.521.698141.930021.1065121.4807
1 USD0.927350.79425183.01511.348751.532920.8788517.061
1 INR0.01117080.009567530.01204610.0162470.01846550.01058660.205517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Türk Lirası
1 NGN0.02027 TRY
5 NGN0.10135 TRY
10 NGN0.20271 TRY
20 NGN0.40541 TRY
50 NGN1.01353 TRY
100 NGN2.02706 TRY
250 NGN5.06765 TRY
500 NGN10.13530 TRY
1000 NGN20.27060 TRY
2000 NGN40.54120 TRY
5000 NGN101.35300 TRY
10000 NGN202.70600 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Nijerya Nairası
1 TRY49.33250 NGN
5 TRY246.66250 NGN
10 TRY493.32500 NGN
20 TRY986.65000 NGN
50 TRY2466.62500 NGN
100 TRY4933.25000 NGN
250 TRY12333.12500 NGN
500 TRY24666.25000 NGN
1000 TRY49332.50000 NGN
2000 TRY98665.00000 NGN
5000 TRY246662.50000 NGN
10000 TRY493325.00000 NGN