نيراس نيجيري إلى روبية إندونيسية

تحويل NGN إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٢٠٬٠٠٧٫٤٠ idr

1.00000 NGN = 20.00740 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:41 UTC
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NGN إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436771.662460.9645518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656721.916961.1121921.1714
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.9048517.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088520.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / الروبية الإندونيسية
1 NGN20.00740 IDR
5 NGN100.03700 IDR
10 NGN200.07400 IDR
20 NGN400.14800 IDR
50 NGN1000.37000 IDR
100 NGN2000.74000 IDR
250 NGN5001.85000 IDR
500 NGN10003.70000 IDR
1000 NGN20007.40000 IDR
2000 NGN40014.80000 IDR
5000 NGN100037.00000 IDR
10000 NGN200074.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / النيرة النيجيرية
1 IDR0.04998 NGN
5 IDR0.24991 NGN
10 IDR0.49981 NGN
20 IDR0.99963 NGN
50 IDR2.49907 NGN
100 IDR4.99814 NGN
250 IDR12.49535 NGN
500 IDR24.99070 NGN
1000 IDR49.98140 NGN
2000 IDR99.96280 NGN
5000 IDR249.90700 NGN
10000 IDR499.81400 NGN