Nijerya nairasından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile NGN → IDR çevirin

1.000 ngn
10.291,80 idr

1.00000 NGN = 10.29180 IDR

15:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.9279555.95860.794755134.34230.901717.071283.0141
1 EUR1.07765160.30380.856485144.77433.301218.396889.4601
1 PHP0.01787030.016582710.01420252.400740.5522240.3050681.48349
1 GBP1.258251.1675670.40991169.03638.882121.4798104.452

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Nijerya nairasından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Endonezya Rupisi
1 NGN10.29180 IDR
5 NGN51.45900 IDR
10 NGN102.91800 IDR
20 NGN205.83600 IDR
50 NGN514.59000 IDR
100 NGN1029.18000 IDR
250 NGN2572.95000 IDR
500 NGN5145.90000 IDR
1000 NGN10291.80000 IDR
2000 NGN20583.60000 IDR
5000 NGN51459.00000 IDR
10000 NGN102918.00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Nijerya Nairası
1 IDR0.09716 NGN
5 IDR0.48582 NGN
10 IDR0.97164 NGN
20 IDR1.94329 NGN
50 IDR4.85823 NGN
100 IDR9.71645 NGN
250 IDR24.29113 NGN
500 IDR48.58225 NGN
1000 IDR97.16450 NGN
2000 IDR194.32900 NGN
5000 IDR485.82250 NGN
10000 IDR971.64500 NGN