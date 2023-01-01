نيراس نيجيري إلى كونا كرواتية

تحويل NGN إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ngn
٩٫١٦ hrk

1.00000 NGN = 0.00916 HRK

متوسط سعر صرف السوق عند 23:40 UTC
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NGN إلى HRK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 HRK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662460.9645518.3608
1GBP1.1531411.22925102.1841.656721.916961.1122621.1716
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.904817.2232
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088460.207191

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Croatian Kuna
1 NGN0.00916 HRK
5 NGN0.04582 HRK
10 NGN0.09164 HRK
20 NGN0.18329 HRK
50 NGN0.45822 HRK
100 NGN0.91643 HRK
250 NGN2.29108 HRK
500 NGN4.58217 HRK
1000 NGN9.16434 HRK
2000 NGN18.32868 HRK
5000 NGN45.82170 HRK
10000 NGN91.64340 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / النيرة النيجيرية
1 HRK109.11900 NGN
5 HRK545.59500 NGN
10 HRK1091.19000 NGN
20 HRK2182.38000 NGN
50 HRK5455.95000 NGN
100 HRK10911.90000 NGN
250 HRK27279.75000 NGN
500 HRK54559.50000 NGN
1000 HRK109119.00000 NGN
2000 HRK218238.00000 NGN
5000 HRK545595.00000 NGN
10000 HRK1091190.00000 NGN