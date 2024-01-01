Nijerya nairasından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile NGN → HRK çevirin

1.000 ngn
4,63 hrk

1.00000 NGN = 0.00463 HRK

15:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8564851.0776589.46011.454131.652460.94790518.3968
1 GBP1.1675611.25825104.4521.697821.929391.1067421.4798
1 USD0.927950.794755183.01411.349351.533390.8795517.0712
1 INR0.01117820.009573730.012046110.01625450.01847140.01059520.205642

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Nijerya nairasından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Hırvat Kunası
1 NGN0.00463 HRK
5 NGN0.02314 HRK
10 NGN0.04629 HRK
20 NGN0.09258 HRK
50 NGN0.23145 HRK
100 NGN0.46289 HRK
250 NGN1.15723 HRK
500 NGN2.31446 HRK
1000 NGN4.62891 HRK
2000 NGN9.25782 HRK
5000 NGN23.14455 HRK
10000 NGN46.28910 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Nijerya Nairası
1 HRK216.03400 NGN
5 HRK1080.17000 NGN
10 HRK2160.34000 NGN
20 HRK4320.68000 NGN
50 HRK10801.70000 NGN
100 HRK21603.40000 NGN
250 HRK54008.50000 NGN
500 HRK108017.00000 NGN
1000 HRK216034.00000 NGN
2000 HRK432068.00000 NGN
5000 HRK1080170.00000 NGN
10000 HRK2160340.00000 NGN