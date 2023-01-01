10 bin Nijerya nairasından Hırvat kunasına
Reel döviz kuru ile NGN → HRK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nijerya nairasından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Hırvat Kunası / Nijerya Nairası
|1 HRK
|109.37200 NGN
|5 HRK
|546.86000 NGN
|10 HRK
|1093.72000 NGN
|20 HRK
|2187.44000 NGN
|50 HRK
|5468.60000 NGN
|100 HRK
|10937.20000 NGN
|250 HRK
|27343.00000 NGN
|500 HRK
|54686.00000 NGN
|1000 HRK
|109372.00000 NGN
|2000 HRK
|218744.00000 NGN
|5000 HRK
|546860.00000 NGN
|10000 HRK
|1093720.00000 NGN