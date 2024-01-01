2000 نيراس نيجيري إلى كونا كرواتية

تحويل NGN إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

2,000 ngn
8.68 hrk

1.00000 NGN = 0.00434 HRK

Mid-market exchange rate at 04:53
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8563651.084489.84421.470721.663570.95776518.45
1 GBP1.1677311.26625104.9111.717351.942551.1184121.544
1 USD0.922150.789733182.85151.356251.53410.8832517.014
1 INR0.01113040.009531920.012069810.01636960.01851620.01066060.205355

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Croatian Kuna
1 NGN0.00434 HRK
5 NGN0.02170 HRK
10 NGN0.04340 HRK
20 NGN0.08680 HRK
50 NGN0.21699 HRK
100 NGN0.43398 HRK
250 NGN1.08494 HRK
500 NGN2.16988 HRK
1000 NGN4.33977 HRK
2000 NGN8.67954 HRK
5000 NGN21.69885 HRK
10000 NGN43.39770 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / النيرة النيجيرية
1 HRK230.42700 NGN
5 HRK1152.13500 NGN
10 HRK2304.27000 NGN
20 HRK4608.54000 NGN
50 HRK11521.35000 NGN
100 HRK23042.70000 NGN
250 HRK57606.75000 NGN
500 HRK115213.50000 NGN
1000 HRK230427.00000 NGN
2000 HRK460854.00000 NGN
5000 HRK1152135.00000 NGN
10000 HRK2304270.00000 NGN