نيراس نيجيري إلى دولار تايواني جديد

تحويل NGN إلى TWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
41.84 twd

1.00000 NGN = 0.04184 TWD

متوسط سعر صرف السوق عند 23:48 UTC
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NGN إلى TWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 TWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662720.9644518.3618
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917341.1121421.1736
1USD0.938050.813471183.1271.347751.55970.904717.2241
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876280.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى دولار تايواني جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى TWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / دولار تايواني جديد
1 NGN0.04184 TWD
5 NGN0.20921 TWD
10 NGN0.41841 TWD
20 NGN0.83682 TWD
50 NGN2.09206 TWD
100 NGN4.18412 TWD
250 NGN10.46030 TWD
500 NGN20.92060 TWD
1000 NGN41.84120 TWD
2000 NGN83.68240 TWD
5000 NGN209.20600 TWD
10000 NGN418.41200 TWD
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / النيرة النيجيرية
1 TWD23.89990 NGN
5 TWD119.49950 NGN
10 TWD238.99900 NGN
20 TWD477.99800 NGN
50 TWD1194.99500 NGN
100 TWD2389.99000 NGN
250 TWD5974.97500 NGN
500 TWD11949.95000 NGN
1000 TWD23899.90000 NGN
2000 TWD47799.80000 NGN
5000 TWD119499.50000 NGN
10000 TWD238999.00000 NGN