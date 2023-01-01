نيراس نيجيري إلى شلن كيني

تحويل NGN إلى KES بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
192 kes

1.00000 NGN = 0.19181 KES

متوسط سعر صرف السوق عند 23:41 UTC
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NGN إلى KES مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 KES
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436771.662460.9645518.3606
1GBP1.1530711.22925102.1841.656721.916961.1121921.1714
1USD0.938050.813504183.1271.347751.559450.9048517.223
1INR0.01128440.009786280.012029810.01621310.01875990.01088520.207189

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى شلن كيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KES في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى KES وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / شلن كيني
1 NGN0.19181 KES
5 NGN0.95905 KES
10 NGN1.91811 KES
20 NGN3.83622 KES
50 NGN9.59055 KES
100 NGN19.18110 KES
250 NGN47.95275 KES
500 NGN95.90550 KES
1000 NGN191.81100 KES
2000 NGN383.62200 KES
5000 NGN959.05500 KES
10000 NGN1918.11000 KES
معدلات التحويل شلن كيني / النيرة النيجيرية
1 KES5.21346 NGN
5 KES26.06730 NGN
10 KES52.13460 NGN
20 KES104.26920 NGN
50 KES260.67300 NGN
100 KES521.34600 NGN
250 KES1303.36500 NGN
500 KES2606.73000 NGN
1000 KES5213.46000 NGN
2000 KES10426.92000 NGN
5000 KES26067.30000 NGN
10000 KES52134.60000 NGN