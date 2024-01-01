Nijerya nairasından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile NGN → KES çevirin

1.000 ngn
99 kes

1.00000 NGN = 0.09857 KES

15:02 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURPHPGBPDZDEGPMXNINR
1 USD10.927955.99550.794502134.33730.817.068683.0148
1 EUR1.07775160.34920.856265144.78233.194718.395789.4692
1 PHP0.01785860.016570210.01418872.399070.5500440.3048211.48253
1 GBP1.258651.1678670.47871169.08338.766421.4834104.487

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Nijerya nairasından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nijerya nairası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Kenya Şilini
1 NGN0.09857 KES
5 NGN0.49286 KES
10 NGN0.98571 KES
20 NGN1.97142 KES
50 NGN4.92856 KES
100 NGN9.85712 KES
250 NGN24.64280 KES
500 NGN49.28560 KES
1000 NGN98.57120 KES
2000 NGN197.14240 KES
5000 NGN492.85600 KES
10000 NGN985.71200 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Nijerya Nairası
1 KES10.14490 NGN
5 KES50.72450 NGN
10 KES101.44900 NGN
20 KES202.89800 NGN
50 KES507.24500 NGN
100 KES1014.49000 NGN
250 KES2536.22500 NGN
500 KES5072.45000 NGN
1000 KES10144.90000 NGN
2000 KES20289.80000 NGN
5000 KES50724.50000 NGN
10000 KES101449.00000 NGN