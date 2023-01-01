نيراس نيجيري إلى سوم قيرغيزستاني

تحويل NGN إلى KGS بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
110.62 kgs

1.00000 NGN = 0.11062 KGS

Mid-market exchange rate at 21:35
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.28521.491441.657810.9644518.8093
1 GBP1.1528711.2627105.2271.719231.911011.1118921.6821
1 USD0.9130.791954183.3351.361551.513430.8805517.1712
1 INR0.01095470.009503250.011999810.01633830.01816080.01056640.20605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى سوم قيرغيزستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KGS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى KGS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Kyrgystani Som
1 NGN0.11062 KGS
5 NGN0.55310 KGS
10 NGN1.10619 KGS
20 NGN2.21238 KGS
50 NGN5.53095 KGS
100 NGN11.06190 KGS
250 NGN27.65475 KGS
500 NGN55.30950 KGS
1000 NGN110.61900 KGS
2000 NGN221.23800 KGS
5000 NGN553.09500 KGS
10000 NGN1106.19000 KGS
معدلات التحويل Kyrgystani Som / النيرة النيجيرية
1 KGS9.04005 NGN
5 KGS45.20025 NGN
10 KGS90.40050 NGN
20 KGS180.80100 NGN
50 KGS452.00250 NGN
100 KGS904.00500 NGN
250 KGS2260.01250 NGN
500 KGS4520.02500 NGN
1000 KGS9040.05000 NGN
2000 KGS18080.10000 NGN
5000 KGS45200.25000 NGN
10000 KGS90400.50000 NGN