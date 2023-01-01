يوان صيني إلى سوم قيرغيزستاني

تحويل CNY إلى KGS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
١٢٬١٤٩٫٧٠ kgs

1.00000 CNY = 12.14970 KGS

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى KGS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 KGS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065588.56741.437041.661860.964918.2083
1GBP1.1554711.23115102.3371.660451.920221.1149121.0391
1USD0.93850.812249183.12291.34871.55970.905617.089
1INR0.01129080.009771660.012030410.01622540.01876380.01089470.205587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى سوم قيرغيزستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KGS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى KGS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Kyrgystani Som
1 CNY12.14970 KGS
5 CNY60.74850 KGS
10 CNY121.49700 KGS
20 CNY242.99400 KGS
50 CNY607.48500 KGS
100 CNY1214.97000 KGS
250 CNY3037.42500 KGS
500 CNY6074.85000 KGS
1000 CNY12149.70000 KGS
2000 CNY24299.40000 KGS
5000 CNY60748.50000 KGS
10000 CNY121497.00000 KGS
معدلات التحويل Kyrgystani Som / Chinese Yuan RMB
1 KGS0.08231 CNY
5 KGS0.41153 CNY
10 KGS0.82307 CNY
20 KGS1.64613 CNY
50 KGS4.11533 CNY
100 KGS8.23065 CNY
250 KGS20.57662 CNY
500 KGS41.15325 CNY
1000 KGS82.30650 CNY
2000 KGS164.61300 CNY
5000 KGS411.53250 CNY
10000 KGS823.06500 CNY