Çin yuanından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile CNY → KGS çevirin

1.000 cny
12.319,40 kgs

1,000 CNY = 12,32 KGS

20:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Çin yuanından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Kırgızistan Somu
1 CNY12,31940 KGS
5 CNY61,59700 KGS
10 CNY123,19400 KGS
20 CNY246,38800 KGS
50 CNY615,97000 KGS
100 CNY1.231,94000 KGS
250 CNY3.079,85000 KGS
500 CNY6.159,70000 KGS
1000 CNY12.319,40000 KGS
2000 CNY24.638,80000 KGS
5000 CNY61.597,00000 KGS
10000 CNY123.194,00000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Çin Yuanı RMB
1 KGS0,08117 CNY
5 KGS0,40586 CNY
10 KGS0,81173 CNY
20 KGS1,62346 CNY
50 KGS4,05864 CNY
100 KGS8,11728 CNY
250 KGS20,29320 CNY
500 KGS40,58640 CNY
1000 KGS81,17280 CNY
2000 KGS162,34560 CNY
5000 KGS405,86400 CNY
10000 KGS811,72800 CNY