Türk lirasından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile TRY → KGS çevirin

1.000 try
2.900,26 kgs

1.00000 TRY = 2.90026 KGS

23:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.077689.44791.450611.650860.947918.3677
1 GBP1.169711.26045104.6261.696751.930981.1087621.4844
1 USD0.9280.793367183.00661.346151.531980.8796517.045
1 INR0.01117970.009557880.012047210.01621740.01845610.01059740.205345

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Kırgızistan Somu
1 TRY2.90026 KGS
5 TRY14.50130 KGS
10 TRY29.00260 KGS
20 TRY58.00520 KGS
50 TRY145.01300 KGS
100 TRY290.02600 KGS
250 TRY725.06500 KGS
500 TRY1450.13000 KGS
1000 TRY2900.26000 KGS
2000 TRY5800.52000 KGS
5000 TRY14501.30000 KGS
10000 TRY29002.60000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Türk Lirası
1 KGS0.34480 TRY
5 KGS1.72399 TRY
10 KGS3.44797 TRY
20 KGS6.89594 TRY
50 KGS17.23985 TRY
100 KGS34.47970 TRY
250 KGS86.19925 TRY
500 KGS172.39850 TRY
1000 KGS344.79700 TRY
2000 KGS689.59400 TRY
5000 KGS1723.98500 TRY
10000 KGS3447.97000 TRY