Singapur dolarından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile SGD → KGS çevirin

1.000 sgd
66.401,50 kgs

1.00000 SGD = 66.40150 KGS

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854931.07789.39951.450561.651460.94739518.3652
1 GBP1.1696911.25975104.5691.696691.931691.1081621.4815
1 USD0.92850.793808183.00791.346851.533390.8796517.0522
1 INR0.01118570.009563050.01204710.01622560.01847280.01059720.205429

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kırgızistan Somu
1 SGD66.40150 KGS
5 SGD332.00750 KGS
10 SGD664.01500 KGS
20 SGD1328.03000 KGS
50 SGD3320.07500 KGS
100 SGD6640.15000 KGS
250 SGD16600.37500 KGS
500 SGD33200.75000 KGS
1000 SGD66401.50000 KGS
2000 SGD132803.00000 KGS
5000 SGD332007.50000 KGS
10000 SGD664015.00000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Singapur Doları
1 KGS0.01506 SGD
5 KGS0.07530 SGD
10 KGS0.15060 SGD
20 KGS0.30120 SGD
50 KGS0.75299 SGD
100 KGS1.50599 SGD
250 KGS3.76497 SGD
500 KGS7.52995 SGD
1000 KGS15.05990 SGD
2000 KGS30.11980 SGD
5000 KGS75.29950 SGD
10000 KGS150.59900 SGD