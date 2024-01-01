10 Singapur dolarından Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile SGD → KGS çevirin

10 sgd
636,24 kgs

1,000S$ SGD = 63,62Лв KGS

19:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → KGS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek64,096865,7360
Düşük62,816662,8166
Ortalama63,437964,3981
Değişim0.01%-3.20%
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1 SGD → KGS istatistikleri

SGD → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 64,0968, en düşük 62,8166 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 63,4379 oldu. SGD → KGS kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

SGD → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 65,7360, en düşük 62,8166 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 64,3981 oldu. SGD → KGS kurundaki değişiklik -3.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7857,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,111,6740,85291,4357,8244,902
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6074,6732,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kırgızistan Somu
1 SGD63,62370 KGS
5 SGD318,11850 KGS
10 SGD636,23700 KGS
20 SGD1.272,47400 KGS
50 SGD3.181,18500 KGS
100 SGD6.362,37000 KGS
250 SGD15.905,92500 KGS
500 SGD31.811,85000 KGS
1000 SGD63.623,70000 KGS
2000 SGD127.247,40000 KGS
5000 SGD318.118,50000 KGS
10000 SGD636.237,00000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Singapur Doları
1 KGS0,01572 SGD
5 KGS0,07859 SGD
10 KGS0,15717 SGD
20 KGS0,31435 SGD
50 KGS0,78587 SGD
100 KGS1,57174 SGD
250 KGS3,92935 SGD
500 KGS7,85870 SGD
1000 KGS15,71740 SGD
2000 KGS31,43480 SGD
5000 KGS78,58700 SGD
10000 KGS157,17400 SGD