Yeni İsrail şekelinden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile ILS → KGS çevirin

1.000 ils
24.460,50 kgs

1.00000 ILS = 24.46050 KGS

06:34 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853681.0730589.07971.453231.652880.94938518.3341
1 GBP1.171411.25695104.3461.702291.936151.1121121.4762
1 USD0.931950.795577183.01541.35431.540360.8847517.086
1 INR0.01122590.009583480.01204610.01631380.01855510.01065770.205817

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Yeni İsrail şekelinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kırgızistan Somu
1 ILS24.46050 KGS
5 ILS122.30250 KGS
10 ILS244.60500 KGS
20 ILS489.21000 KGS
50 ILS1223.02500 KGS
100 ILS2446.05000 KGS
250 ILS6115.12500 KGS
500 ILS12230.25000 KGS
1000 ILS24460.50000 KGS
2000 ILS48921.00000 KGS
5000 ILS122302.50000 KGS
10000 ILS244605.00000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Yeni İsrail Şekeli
1 KGS0.04088 ILS
5 KGS0.20441 ILS
10 KGS0.40882 ILS
20 KGS0.81764 ILS
50 KGS2.04411 ILS
100 KGS4.08822 ILS
250 KGS10.22055 ILS
500 KGS20.44110 ILS
1000 KGS40.88220 ILS
2000 KGS81.76440 ILS
5000 KGS204.41100 ILS
10000 KGS408.82200 ILS