10 Yeni İsrail şekelinden Kırgızistan somuna
Reel döviz kuru ile ILS → KGS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kırgızistan Somu
|1 ILS
|23.28660 KGS
|5 ILS
|116.43300 KGS
|10 ILS
|232.86600 KGS
|20 ILS
|465.73200 KGS
|50 ILS
|1164.33000 KGS
|100 ILS
|2328.66000 KGS
|250 ILS
|5821.65000 KGS
|500 ILS
|11643.30000 KGS
|1000 ILS
|23286.60000 KGS
|2000 ILS
|46573.20000 KGS
|5000 ILS
|116433.00000 KGS
|10000 ILS
|232866.00000 KGS