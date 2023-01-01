10 سوم قيرغيزستاني إلى يوان صيني

تحويل KGS إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٠ kgs
٠٫٨٢ cny

1.00000 KGS = 0.08190 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 04:43
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KGS إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KGS → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1USD10.8232491.37181.585040.945683.1353.6730.8947
1GBP1.214711.666331.925341.14863100.9844.461591.08684
1CAD0.7289690.60012311.155440.68933360.60292.67750.652209
1AUD0.63090.5193880.86546910.59659652.44992.31730.564466

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani soms

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kyrgystani Som / Chinese Yuan RMB
1 KGS0.08190 CNY
5 KGS0.40950 CNY
10 KGS0.81900 CNY
20 KGS1.63799 CNY
50 KGS4.09498 CNY
100 KGS8.18996 CNY
250 KGS20.47490 CNY
500 KGS40.94980 CNY
1000 KGS81.89960 CNY
2000 KGS163.79920 CNY
5000 KGS409.49800 CNY
10000 KGS818.99600 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Kyrgystani Som
1 CNY12.21010 KGS
5 CNY61.05050 KGS
10 CNY122.10100 KGS
20 CNY244.20200 KGS
50 CNY610.50500 KGS
100 CNY1221.01000 KGS
250 CNY3052.52500 KGS
500 CNY6105.05000 KGS
1000 CNY12210.10000 KGS
2000 CNY24420.20000 KGS
5000 CNY61050.50000 KGS
10000 CNY122101.00000 KGS