نيراس نيجيري إلى بانغا تونغي

تحويل NGN إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
3.09 top

1.00000 NGN = 0.00309 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:48 UTC
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NGN إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0660588.61751.436771.662720.9644518.3618
1GBP1.1531411.2293102.1881.656791.917341.1121421.1736
1USD0.938050.813471183.1271.347751.55970.904717.2241
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621310.01876280.01088330.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نايرا نيجيرية

NGN إلى USD

NGN إلى EUR

NGN إلى PHP

NGN إلى GBP

NGN إلى DZD

NGN إلى EGP

NGN إلى MXN

NGN إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Tongan Paʻanga
1 NGN0.00309 TOP
5 NGN0.01547 TOP
10 NGN0.03093 TOP
20 NGN0.06186 TOP
50 NGN0.15466 TOP
100 NGN0.30932 TOP
250 NGN0.77330 TOP
500 NGN1.54661 TOP
1000 NGN3.09321 TOP
2000 NGN6.18642 TOP
5000 NGN15.46605 TOP
10000 NGN30.93210 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / النيرة النيجيرية
1 TOP323.28900 NGN
5 TOP1616.44500 NGN
10 TOP3232.89000 NGN
20 TOP6465.78000 NGN
50 TOP16164.45000 NGN
100 TOP32328.90000 NGN
250 TOP80822.25000 NGN
500 TOP161644.50000 NGN
1000 TOP323289.00000 NGN
2000 TOP646578.00000 NGN
5000 TOP1616445.00000 NGN
10000 TOP3232890.00000 NGN