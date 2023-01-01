يوان صيني إلى بانغا تونغي

تحويل CNY إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
325.09 top

1.00000 CNY = 0.32509 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:8 UTC
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CNY إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.0660588.621.437941.662460.964718.2055
1GBP1.1554711.2317102.391.661381.920781.1146821.0344
1USD0.938050.811886183.12931.348851.559450.904917.0775
1INR0.01128410.009766540.012029510.01622590.01875940.01088550.205433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Tongan Paʻanga
1 CNY0.32509 TOP
5 CNY1.62543 TOP
10 CNY3.25086 TOP
20 CNY6.50172 TOP
50 CNY16.25430 TOP
100 CNY32.50860 TOP
250 CNY81.27150 TOP
500 CNY162.54300 TOP
1000 CNY325.08600 TOP
2000 CNY650.17200 TOP
5000 CNY1625.43000 TOP
10000 CNY3250.86000 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / Chinese Yuan RMB
1 TOP3.07611 CNY
5 TOP15.38055 CNY
10 TOP30.76110 CNY
20 TOP61.52220 CNY
50 TOP153.80550 CNY
100 TOP307.61100 CNY
250 TOP769.02750 CNY
500 TOP1538.05500 CNY
1000 TOP3076.11000 CNY
2000 TOP6152.22000 CNY
5000 TOP15380.55000 CNY
10000 TOP30761.10000 CNY