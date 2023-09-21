دولار هونغ كونغ إلى بانغا تونغي

تحويل HKD إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 hkd
301.70 top

1.00000 HKD = 0.30170 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:32 UTC
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HKD إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.0649588.53161.437261.661520.9640518.3123
1GBP1.1527411.2275102.0451.656631.915131.111321.1075
1USD0.939050.814664183.13221.34961.560180.905117.1955
1INR0.01129540.009799620.01202910.01623440.01876750.01088750.206845

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

HKD إلى USD

HKD إلى CNY

HKD إلى GBP

HKD إلى SGD

HKD إلى AUD

HKD إلى EUR

HKD إلى CAD

HKD إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Tongan Paʻanga
100 HKD30.17030 TOP
200 HKD60.34060 TOP
300 HKD90.51090 TOP
500 HKD150.85150 TOP
1000 HKD301.70300 TOP
2000 HKD603.40600 TOP
2500 HKD754.25750 TOP
3000 HKD905.10900 TOP
4000 HKD1206.81200 TOP
5000 HKD1508.51500 TOP
10000 HKD3017.03000 TOP
20000 HKD6034.06000 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / دولار هونغ كونغ
1 TOP3.31452 HKD
5 TOP16.57260 HKD
10 TOP33.14520 HKD
20 TOP66.29040 HKD
50 TOP165.72600 HKD
100 TOP331.45200 HKD
250 TOP828.63000 HKD
500 TOP1657.26000 HKD
1000 TOP3314.52000 HKD
2000 TOP6629.04000 HKD
5000 TOP16572.60000 HKD
10000 TOP33145.20000 HKD