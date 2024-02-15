Hong Kong dolarından Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile HKD → TOP çevirin

1.000 hkd
303,38 top

1.00000 HKD = 0.30338 TOP

05:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853761.0727589.05651.452991.653820.949718.3333
1 GBP1.1712911.25645104.3071.70181.937021.1123721.4727
1 USD0.93220.795893183.0171.354451.541660.8853517.09
1 INR0.01122880.009587110.012045710.01631530.01857050.01066470.205861

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Tonga Pa'angası
100 HKD30.33830 TOP
200 HKD60.67660 TOP
300 HKD91.01490 TOP
500 HKD151.69150 TOP
1000 HKD303.38300 TOP
2000 HKD606.76600 TOP
2500 HKD758.45750 TOP
3000 HKD910.14900 TOP
4000 HKD1213.53200 TOP
5000 HKD1516.91500 TOP
10000 HKD3033.83000 TOP
20000 HKD6067.66000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Hong Kong Doları
1 TOP3.29616 HKD
5 TOP16.48080 HKD
10 TOP32.96160 HKD
20 TOP65.92320 HKD
50 TOP164.80800 HKD
100 TOP329.61600 HKD
250 TOP824.04000 HKD
500 TOP1648.08000 HKD
1000 TOP3296.16000 HKD
2000 TOP6592.32000 HKD
5000 TOP16480.80000 HKD
10000 TOP32961.60000 HKD