Avustralya dolarından Tonga pa'angasına

Reel döviz kuru ile AUD → TOP çevirin

1.000 aud
1.505,01 top

1,000 AUD = 1,505 TOP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Avustralya dolarından Tonga pa'angasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AUD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AUD → TOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Avustralya doları için en iyi döviz çiftleri

AUD → USD

AUD → GBP

AUD → INR

AUD → EUR

AUD → NZD

AUD → JPY

AUD → CAD

AUD → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Avustralya Doları / Tonga Pa'angası
1 AUD1,50501 TOP
5 AUD7,52505 TOP
10 AUD15,05010 TOP
20 AUD30,10020 TOP
50 AUD75,25050 TOP
100 AUD150,50100 TOP
250 AUD376,25250 TOP
500 AUD752,50500 TOP
1000 AUD1.505,01000 TOP
2000 AUD3.010,02000 TOP
5000 AUD7.525,05000 TOP
10000 AUD15.050,10000 TOP
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Avustralya Doları
1 TOP0,66445 AUD
5 TOP3,32224 AUD
10 TOP6,64449 AUD
20 TOP13,28898 AUD
50 TOP33,22245 AUD
100 TOP66,44490 AUD
250 TOP166,11225 AUD
500 TOP332,22450 AUD
1000 TOP664,44900 AUD
2000 TOP1.328,89800 AUD
5000 TOP3.322,24500 AUD
10000 TOP6.644,49000 AUD