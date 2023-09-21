دولار أسترالي إلى بانغا تونغي

تحويل AUD إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
1524.93 top

1.00000 AUD = 1.52493 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:5 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

AUD إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 TOP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0639588.22811.434151.656470.9572518.2193
1GBP1.1582811.23235102.1931.661151.918651.1087621.103
1USD0.939850.811458182.9251.347951.55690.899717.1242
1INR0.01133430.009785440.012059110.0162550.01877490.01084960.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدولار الأسترالي

AUD إلى USD

AUD إلى GBP

AUD إلى INR

AUD إلى EUR

AUD إلى NZD

AUD إلى JPY

AUD إلى CAD

AUD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار أسترالي / Tongan Paʻanga
1 AUD1.52493 TOP
5 AUD7.62465 TOP
10 AUD15.24930 TOP
20 AUD30.49860 TOP
50 AUD76.24650 TOP
100 AUD152.49300 TOP
250 AUD381.23250 TOP
500 AUD762.46500 TOP
1000 AUD1524.93000 TOP
2000 AUD3049.86000 TOP
5000 AUD7624.65000 TOP
10000 AUD15249.30000 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / دولار أسترالي
1 TOP0.65577 AUD
5 TOP3.27884 AUD
10 TOP6.55768 AUD
20 TOP13.11536 AUD
50 TOP32.78840 AUD
100 TOP65.57680 AUD
250 TOP163.94200 AUD
500 TOP327.88400 AUD
1000 TOP655.76800 AUD
2000 TOP1311.53600 AUD
5000 TOP3278.84000 AUD
10000 TOP6557.68000 AUD