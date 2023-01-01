ريال برازيلي إلى بانغا تونغي

تحويل BRL إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
486.49 top

1.00000 BRL = 0.48649 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:21 UTC
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BRL إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.46221.435521.659360.9575518.2113
1GBP1.1576811.23165102.411.661871.9211.1085321.0828
1USD0.939950.811919183.1491.34931.55970.9000517.1175
1INR0.01130430.009764630.012026610.01622750.01875790.01082450.205865

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Tongan Paʻanga
1 BRL0.48649 TOP
5 BRL2.43245 TOP
10 BRL4.86490 TOP
20 BRL9.72980 TOP
50 BRL24.32450 TOP
100 BRL48.64900 TOP
250 BRL121.62250 TOP
500 BRL243.24500 TOP
1000 BRL486.49000 TOP
2000 BRL972.98000 TOP
5000 BRL2432.45000 TOP
10000 BRL4864.90000 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / الريال البرازيلي
1 TOP2.05554 BRL
5 TOP10.27770 BRL
10 TOP20.55540 BRL
20 TOP41.11080 BRL
50 TOP102.77700 BRL
100 TOP205.55400 BRL
250 TOP513.88500 BRL
500 TOP1027.77000 BRL
1000 TOP2055.54000 BRL
2000 TOP4111.08000 BRL
5000 TOP10277.70000 BRL
10000 TOP20555.40000 BRL