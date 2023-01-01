روبية إندونيسية إلى بانغا تونغي

تحويل IDR إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٥٣٫٤٧ top

1.00000 IDR = 0.00015 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:39 UTC
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IDR إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867851.0658588.61291.43891.661240.9631518.3144
1GBP1.1522711.2283102.1191.658211.914431.1098121.1058
1USD0.938250.814133183.13821.351.55860.903617.1829
1INR0.0112850.009792530.012028210.0162380.01874710.01086870.206679

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Tongan Paʻanga
1 IDR0.00015 TOP
5 IDR0.00077 TOP
10 IDR0.00153 TOP
20 IDR0.00307 TOP
50 IDR0.00767 TOP
100 IDR0.01535 TOP
250 IDR0.03837 TOP
500 IDR0.07673 TOP
1000 IDR0.15347 TOP
2000 IDR0.30694 TOP
5000 IDR0.76735 TOP
10000 IDR1.53470 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / الروبية الإندونيسية
1 TOP6515.93000 IDR
5 TOP32579.65000 IDR
10 TOP65159.30000 IDR
20 TOP130318.60000 IDR
50 TOP325796.50000 IDR
100 TOP651593.00000 IDR
250 TOP1628982.50000 IDR
500 TOP3257965.00000 IDR
1000 TOP6515930.00000 IDR
2000 TOP13031860.00000 IDR
5000 TOP32579650.00000 IDR
10000 TOP65159300.00000 IDR