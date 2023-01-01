شيكل إسرائيلي جديد إلى بانغا تونغي

تحويل ILS إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٦١٨٫٥٣ top

1.00000 ILS = 0.61853 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:5 UTC
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ILS إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.6291.437971.659640.962318.3069
1GBP1.153211.2294102.21.658151.913761.1097321.11
1USD0.937950.813405183.131.348751.556660.902617.171
1INR0.0112830.009784730.012029410.01622460.01872560.01085770.206556

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ورقة إسرائيلية جديدة

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ILS إلى JPY

ILS إلى RUB

ILS إلى AUD

ILS إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Tongan Paʻanga
1 ILS0.61853 TOP
5 ILS3.09266 TOP
10 ILS6.18531 TOP
20 ILS12.37062 TOP
50 ILS30.92655 TOP
100 ILS61.85310 TOP
250 ILS154.63275 TOP
500 ILS309.26550 TOP
1000 ILS618.53100 TOP
2000 ILS1237.06200 TOP
5000 ILS3092.65500 TOP
10000 ILS6185.31000 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / Israeli New Sheqel
1 TOP1.61673 ILS
5 TOP8.08365 ILS
10 TOP16.16730 ILS
20 TOP32.33460 ILS
50 TOP80.83650 ILS
100 TOP161.67300 ILS
250 TOP404.18250 ILS
500 TOP808.36500 ILS
1000 TOP1616.73000 ILS
2000 TOP3233.46000 ILS
5000 TOP8083.65000 ILS
10000 TOP16167.30000 ILS