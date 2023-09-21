دولار أمريكي إلى بانغا تونغي

تحويل USD إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٢٬٣٧٤٫١٧ top

1.00000 USD = 2.37417 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:26 UTC
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USD إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 TOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.063688.1991.4341.656180.9577518.2092
1GBP1.1578111.23145102.1181.66031.917551.1088921.0828
1USD0.94020.812051182.9251.348251.557150.9004517.1203
1INR0.0113380.009792590.012059110.01625870.01877780.01085860.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / Tongan Paʻanga
1 USD2.37417 TOP
5 USD11.87085 TOP
10 USD23.74170 TOP
20 USD47.48340 TOP
50 USD118.70850 TOP
100 USD237.41700 TOP
250 USD593.54250 TOP
500 USD1187.08500 TOP
1000 USD2374.17000 TOP
2000 USD4748.34000 TOP
5000 USD11870.85000 TOP
10000 USD23741.70000 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / دولار أمريكي
1 TOP0.42120 USD
5 TOP2.10600 USD
10 TOP4.21200 USD
20 TOP8.42400 USD
50 TOP21.06000 USD
100 TOP42.12000 USD
250 TOP105.30000 USD
500 TOP210.60000 USD
1000 TOP421.20000 USD
2000 TOP842.40000 USD
5000 TOP2106.00000 USD
10000 TOP4212.00000 USD