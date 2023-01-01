50 ريال برازيلي إلى بانغا تونغي

تحويل BRL إلى TOP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ brl
٢٣٫٩٩ top

1.00000 BRL = 0.47973 TOP

متوسط سعر صرف السوق عند 3:9 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BRL إلى TOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 TOP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078589.15421.465471.667180.953718.3974
1GBP1.168511.2602104.1741.712361.948061.114421.4969
1USD0.92720.793525182.6651.35881.545830.884317.0583
1INR0.01121650.009599280.01209710.01643740.01870.01069740.206355

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بانغا تونغي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى TOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Tongan Paʻanga
1 BRL0.47973 TOP
5 BRL2.39865 TOP
10 BRL4.79729 TOP
20 BRL9.59458 TOP
50 BRL23.98645 TOP
100 BRL47.97290 TOP
250 BRL119.93225 TOP
500 BRL239.86450 TOP
1000 BRL479.72900 TOP
2000 BRL959.45800 TOP
5000 BRL2398.64500 TOP
10000 BRL4797.29000 TOP
معدلات التحويل Tongan Paʻanga / الريال البرازيلي
1 TOP2.08451 BRL
5 TOP10.42255 BRL
10 TOP20.84510 BRL
20 TOP41.69020 BRL
50 TOP104.22550 BRL
100 TOP208.45100 BRL
250 TOP521.12750 BRL
500 TOP1042.25500 BRL
1000 TOP2084.51000 BRL
2000 TOP4169.02000 BRL
5000 TOP10422.55000 BRL
10000 TOP20845.10000 BRL