نيراس نيجيري إلى فرنك جيبوتي

تحويل NGN إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

1000 ngn
232 djf

1.00000 NGN = 0.23171 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:38 UTC
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NGN إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NGN → 0 DJF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.06688.61341.43671.662640.964518.3604
1GBP1.15311.22915102.1761.656591.91711.1120721.1704
1USD0.93810.81357183.1271.347751.55970.904817.2236
1INR0.0112850.009787080.012029810.01621310.01876280.01088460.207196

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نيراس نيجيري إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NGN الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Djiboutian Franc
1 NGN0.23171 DJF
5 NGN1.15857 DJF
10 NGN2.31713 DJF
20 NGN4.63426 DJF
50 NGN11.58565 DJF
100 NGN23.17130 DJF
250 NGN57.92825 DJF
500 NGN115.85650 DJF
1000 NGN231.71300 DJF
2000 NGN463.42600 DJF
5000 NGN1158.56500 DJF
10000 NGN2317.13000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / النيرة النيجيرية
1 DJF4.31568 NGN
5 DJF21.57840 NGN
10 DJF43.15680 NGN
20 DJF86.31360 NGN
50 DJF215.78400 NGN
100 DJF431.56800 NGN
250 DJF1078.92000 NGN
500 DJF2157.84000 NGN
1000 DJF4315.68000 NGN
2000 DJF8631.36000 NGN
5000 DJF21578.40000 NGN
10000 DJF43156.80000 NGN