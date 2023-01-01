شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك جيبوتي

تحويل ILS إلى DJF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٤٦٬٦٨٩ djf

1.00000 ILS = 46.68940 DJF

متوسط سعر صرف السوق عند 14:54 UTC
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ILS إلى DJF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 DJF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065888.60241.438831.661160.962718.3169
1GBP1.152611.22845102.1241.658411.914671.1096121.1123
1USD0.938250.814034183.13231.351.55860.903217.1861
1INR0.01128640.009792030.01202910.01623920.01874850.01086460.206732

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى فرنك جيبوتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DJF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى DJF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Djiboutian Franc
1 ILS46.68940 DJF
5 ILS233.44700 DJF
10 ILS466.89400 DJF
20 ILS933.78800 DJF
50 ILS2334.47000 DJF
100 ILS4668.94000 DJF
250 ILS11672.35000 DJF
500 ILS23344.70000 DJF
1000 ILS46689.40000 DJF
2000 ILS93378.80000 DJF
5000 ILS233447.00000 DJF
10000 ILS466894.00000 DJF
معدلات التحويل Djiboutian Franc / Israeli New Sheqel
1 DJF0.02142 ILS
5 DJF0.10709 ILS
10 DJF0.21418 ILS
20 DJF0.42836 ILS
50 DJF1.07090 ILS
100 DJF2.14181 ILS
250 DJF5.35452 ILS
500 DJF10.70905 ILS
1000 DJF21.41810 ILS
2000 DJF42.83620 ILS
5000 DJF107.09050 ILS
10000 DJF214.18100 ILS