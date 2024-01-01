Yeni İsrail şekelinden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile ILS → DJF çevirin

1.000 ils
48.643 djf

1.00000 ILS = 48.64310 DJF

06:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853731.0729589.06671.453261.653620.9495618.3371
1 GBP1.1713311.25675104.3241.702211.936891.1122521.4784
1 USD0.9320.795703183.0111.354451.541190.8849517.0904
1 INR0.01122750.009585520.012046610.01631650.01856610.01066060.205881

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Yeni İsrail şekelinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cibuti Frangı
1 ILS48.64310 DJF
5 ILS243.21550 DJF
10 ILS486.43100 DJF
20 ILS972.86200 DJF
50 ILS2432.15500 DJF
100 ILS4864.31000 DJF
250 ILS12160.77500 DJF
500 ILS24321.55000 DJF
1000 ILS48643.10000 DJF
2000 ILS97286.20000 DJF
5000 ILS243215.50000 DJF
10000 ILS486431.00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Yeni İsrail Şekeli
1 DJF0.02056 ILS
5 DJF0.10279 ILS
10 DJF0.20558 ILS
20 DJF0.41116 ILS
50 DJF1.02790 ILS
100 DJF2.05579 ILS
250 DJF5.13948 ILS
500 DJF10.27895 ILS
1000 DJF20.55790 ILS
2000 DJF41.11580 ILS
5000 DJF102.78950 ILS
10000 DJF205.57900 ILS